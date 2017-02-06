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В столице Ямала городскую ель сдул ветер

Жители в соцсетях комментируют произошедшее: «Чет приуныла» и «Сама пытается уползти с площади»

В Салехарде сильный ветер повалил праздничную елку на городской площади. Она была установлена перед главной гостиницей Ямала «Юрибей».

Как отмечает ИА «Ура.Ру», дерево не просто свалилось на бок, а сложилось в весьма причудливую позу. Это и вызвало многочисленные ироничные комментарии жителей города в соцсетях.

Так, елку назвали «увядшей» и «приунывшей». А некоторые посчитали, что она «сама пытается уползти с площади», и сделали вывод, что «елку надо убирать вовремя».

Руководство гостиницы пока отказывается комментировать произошедшее.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В столице Ямала городскую ель сдул ветер

Жители в соцсетях комментируют произошедшее: «Чет приуныла» и «Сама пытается уползти с площади»

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