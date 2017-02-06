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Ассанж просит Великобританию и Швецию восстановить его свободу

Эксперты рабочей группы ООН по произвольным задержаниям признали задержание основателя WikiLeaks незаконным

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в очередной раз обратился к властям Швеции и Великобритании с просьбой вернуть ему свободу.

«Я призываю Британию и Швецию поступить правильно и восстановить мою свободу. Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека», — заявил Ассанж, передает телекомпания BBC.

Ранее эксперты рабочей группы ООН по произвольным задержаниям признали задержание Ассанжа незаконным.

Они полагают, что формы лишения свободы, которым был подвергнут Ассанж, являются незаконными.

«Незаконное задержание Ассанжа должно быть завершено, должны уважаться его физическая неприкосновенность и свобода перемещений, а также он должен иметь право на компенсацию», — говорится в экспертном заключении.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Ассанж просит Великобританию и Швецию восстановить его свободу

Эксперты рабочей группы ООН по произвольным задержаниям признали задержание основателя WikiLeaks незаконным

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