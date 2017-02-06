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Оплатить проезд в маршрутках Москвы можно будет с помощью смартфона

Для этого нужен гаджет с поддержкой технологии NFC

Возможность оплачивать проезд в коммерческих автобусах с помощью смартфона появилась у жителей Москвы, сообщает РИАМО со ссылкой на портал столичного правительства.

Для оплаты проезда нужно поднести телефон к валидатору. Стоимость билета — 35 рублей — спишется автоматически. Это на 20 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя.

«Чтобы оплачивать проезд через мобильный телефон, нужен гаджет с поддержкой NFC, а также специальная сим-карта с приложением «Мобильный билет», — сообщили в мэрии Москвы.

Как отмечается, сим-карту с приложением «Мобильный билет» можно бесплатно получить у своего оператора «большой тройки».

В мэрии добавили, что в коммерческих автобусах столицы поддерживается оплата проезда через NFC-смартфоны нескольких десятков разных брендов.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Оплатить проезд в маршрутках Москвы можно будет с помощью смартфона

Для этого нужен гаджет с поддержкой технологии NFC

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