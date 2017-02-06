В иркутском ритуальном агентстве работало казино

В Иркутске ликвидировано казино, расположенное в помещении ритуального агентства. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Возле входа в игорное заведение была вывеска фирмы, занимающейся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. Как выяснили следователи, агентство работало на первом этаже, а само казино находилось на втором этаже.



В заведении было изъято 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. Во время обыска там находились посетители.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр, ведется следствие.

