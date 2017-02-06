Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В иркутском ритуальном агентстве работало казино

За вывеской фирмы по продаже надгробных плит и похоронных венков скрывалось игорное заведение

В Иркутске ликвидировано казино, расположенное в помещении ритуального агентства. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Возле входа в игорное заведение была вывеска фирмы, занимающейся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. Как выяснили следователи, агентство работало на первом этаже, а само казино находилось на втором этаже.

В заведении было изъято 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. Во время обыска там находились посетители. 

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр, ведется следствие.  

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В иркутском ритуальном агентстве работало казино

За вывеской фирмы по продаже надгробных плит и похоронных венков скрывалось игорное заведение

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке