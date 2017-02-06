Детям покажут зооспектакль в честь 153-летия Московского зоопарка

Детский спектакль с участием животных увидят посетители Московского зоопарка в его день рождения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В праздничном зооспектакле «Сказки русского леса» дети от трех до шести лет смогут увидеть лису, зайца, ежика, гусей и кур. Дети узнают, как лиса заметает следы, почему зайца прозвали Косым, зачем ежику грибы и ягоды. После представления животных разрешат погладить.

После этого взрослые посетители зоопарка смогут пройти квест «Именинный калейдоскоп», в котором им придется разгадать, почему в зоопарке слово «Август» часто пишется с заглавной буквы, узнать, кто из обитателей самый юный и многодетный, а также в каких произведениях классической литературы упоминался Московский зоопарк. Как сообщает сетевое издание m24.ru, после квеста пройдет лекция об обогащении среды - сотрудники зоопарка расскажут, как сделать жизнь его обитателей интереснее с помощью головоломок, игрушек и кормушек. После этого всех желающих ждет экскурсия в павильоне «Приматы».

Празднование 153-летия Московского зоопарка пройдет 12 февраля, сбор гостей в 11:00.