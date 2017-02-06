Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Детям покажут зооспектакль в честь 153-летия Московского зоопарка

Праздник состоится 12 февраля

Детский спектакль с участием животных увидят посетители Московского зоопарка в его день рождения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В праздничном зооспектакле «Сказки русского леса» дети от трех до шести лет смогут увидеть лису, зайца, ежика, гусей и кур. Дети узнают, как лиса заметает следы, почему зайца прозвали Косым, зачем ежику грибы и ягоды. После представления животных разрешат погладить.

После этого взрослые посетители зоопарка смогут пройти квест «Именинный калейдоскоп», в котором им придется разгадать, почему в зоопарке слово «Август» часто пишется с заглавной буквы, узнать, кто из обитателей самый юный и многодетный, а также в каких произведениях классической литературы упоминался Московский зоопарк. Как сообщает сетевое издание m24.ru, после квеста пройдет лекция об обогащении среды - сотрудники зоопарка расскажут, как сделать жизнь его обитателей интереснее с помощью головоломок, игрушек и кормушек. После этого всех желающих ждет экскурсия в павильоне «Приматы».

Празднование 153-летия Московского зоопарка пройдет 12 февраля, сбор гостей в 11:00.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Детям покажут зооспектакль в честь 153-летия Московского зоопарка

Праздник состоится 12 февраля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке