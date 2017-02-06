Глава района в Якутии присвоил чужой «дальневосточный гектар»

Глава Жохсогонского наслега в Таттинском районе Якутии отказал в предоставлении россиянину участка по программе о «дальневосточном гектаре».



Чиновник обосновал решение тем, что земля якобы находится на праве бессрочного пользования у третьих лиц. Как сообщает ИА SakhaNews, на самом деле после заявления от гражданина администрация передала испрашиваемый земельный участок на праве бессрочного пользования самой себе.



Прокуратура Якутии разобралась в ситуации и постановила отдать «дальневосточный гектар» жителю. Незаконное распоряжение чиновника отменено, он оштрафован на 5 тыс. рублей за отказ предоставить землю гражданину.

