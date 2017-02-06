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Владелицу автомойки в Брянске осудили за мошенничество

Женщину уличили в подделке документов при получении субсидии

В Брянске владелицу автомойки осудили за мошенничество. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно.

Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. В суде установлено, что в 2012 году предпринимательница представила в областном департаменте экономического развития поддельные документы о финансовых потерях при создании автомойки.

В итоге она получила из бюджета 300 тыс. рублей в качестве компенсации убытков при создании бизнеса, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Владелицу автомойки в Брянске осудили за мошенничество

Женщину уличили в подделке документов при получении субсидии

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