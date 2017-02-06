Владелицу автомойки в Брянске осудили за мошенничество

В Брянске владелицу автомойки осудили за мошенничество. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно.

Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. В суде установлено, что в 2012 году предпринимательница представила в областном департаменте экономического развития поддельные документы о финансовых потерях при создании автомойки.

В итоге она получила из бюджета 300 тыс. рублей в качестве компенсации убытков при создании бизнеса, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

