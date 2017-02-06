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Больше 15 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Причины отмен и задержек не уточняются

В столичных аэропортах отменили и задержали 19 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

В настоящее время семь рейсов отменено в Домодедово и шесть задержано. В Шереметьево отменили пять рейсов и один задержали. Причины отмены не называются. Аэропорты Жуковский и Внуково работают согласно расписанию.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве 6 февраля будет существенно ниже нормы. Днем столбики термометра опустятся до минус 14–16 градусов, ожидается переменная облачность без осадков, местами возможна гололедица, сообщает телеканал «360».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Больше 15 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Причины отмен и задержек не уточняются

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