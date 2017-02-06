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Кафельников поддержал канадского теннисиста

Денис Шаповалов был дисквалифицирован за попадание мячом в лицо судье, его команда получила техническое поражение

Денис Шаповалов, 17-летний канадский теннисист, был дисквалифицирован за случайное попадание мячом в глаз судьи. Канадской сборной было присуждено техническое поражение. Олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников призвал общественность не судить строго юного спортсмена.

Инцидент произошел на матче канадца с британским теннисистом Кайлом Эдмундом в 1/8 финала Кубка Дэвиса. Британец сделал брейк на чужой подаче в третьем сете со счетом 1:1. Шаповалов разозлился и ударил ракеткой по мячу, попав им в лицо арбитра, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости».

Судья был госпитализирован в центральный госпиталь Оттавы с отеком левого глаза, сообщается на официальной странице Кубка Дэвиса в Twitter.

Шаповалов извинился перед пострадавшим рефери, его слова приводятся на официальном сайте Кубка Дэвиса.
«Хотел бы извиниться перед всеми. После игры я подошел к арбитру и извинился. К счастью, с ним всё в порядке. Мне очень стыдно за этот поступок. Я подвел свою команду, свою страну. Обещаю, такое больше никогда не повторится», — пообещал Шаповалов.

Олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников вступился за канадского спортсмена и призвал не судить его слишком строго, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Не судите парня строго! Все мы совершали глупые поступки на корте. Он извлечет из этого урок и совсем скоро станет одним из лучших», — написал на своей странице в соцсети Кафельников.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Кафельников поддержал канадского теннисиста

Денис Шаповалов был дисквалифицирован за попадание мячом в лицо судье, его команда получила техническое поражение

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