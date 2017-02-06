Воспитанник детдома упал с высоты на стройке в Сестрорецке

Воспитанник детского дома упал с высоты здания заброшенной стройки в Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает ИА «Невские новости», несчастный случай произошел в тот момент, когда подросток играл со сверстниками, внезапно поскользнулся и упал с высоты 6–7 м.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу №19 имени Раухфуса. Врачи диагностировали у 15-летнего пациента ушибы внутренних органов, закрытую черепно-мозговую травму, кататравму, сочетанную травму и сотрясение головного мозга.

Сообщается, что подросток состоит на учете в правоохранительных органах.