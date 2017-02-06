Колонна БТР остановилась на МКАД из-за пробитого колеса. Видео

ДТП в понедельник с участием колонны бронетранспортеров на МКАД опровергли в московской Госавтоинспекции. По некоторым данным, БТР остановились для ремонта одной из машин, заявили в столичном управлении ГИБДД.



«Столичной Госавтоинспекцией не зафиксированы ДТП на МКАД с участием бронетранспортеров», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы ведомства.



Инцидент произошел на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Белой дачи из-за технической неисправности одной из боевых машин. По предварительной информации, остановка произошла из-за того, что у одного бронетранспортера пробило колесо. Колонна продолжила движение после устранения неисправности, передает РИАМО со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщали, что легковая машина врезалась в бронеавтомобиль, который замыкал военную колонну, ехавшую по внешней стороне МКАД после пересечения с Новоегорьевским шоссе.



Пострадавших в результате инцидента нет, однако движение на этом отрезке дороги было затруднено, передает телеканал «360».