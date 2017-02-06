Массовое отравление суши зарегистрировано в Екатеринбурге

Семь человек госпитализированы в инфекционное отделение одной из больниц Екатеринбурга.



У шести посетителей кафе «Студия суши» и работника службы доставки — острая кишечная инфекция, сообщает ИА «Ура.Ру».

Сейчас кафе закрыто, там проверяются пробы пищи, смывы и материалы от сотрудников, — сообщает агентство со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Руководителю ООО «Фудтайм», которое является владельцем кафе, предписано провести дезинфекцию помещений.

Комментариев со стороны «Фудтайма» пока не было.