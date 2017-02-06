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Самарским «Крыльям Советов» разрешили принимать новых игроков

Решение приняла палата по разрешению споров РФС

Палата по разрешению споров РФС сняла с самарского футбольного клуба «Крылья Советов» запрет на регистрацию новых игроков.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство клуба, сообщает ресурс ВолгаНьюс.рф.

Напомним, запрет был введен в середине декабря прошлого года. Он был связан с долгами клуба по зарплате перед одним из игроков. Меру отменили сразу после того, как руководство «Крыльев» исполнило решение палаты.

Между тем ранее команду покинули защитники Алексей Концедалов и Тимофей Маргасов. А присоединился к ней защитник Георгий Зотов. 

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Самарским «Крыльям Советов» разрешили принимать новых игроков

Решение приняла палата по разрешению споров РФС

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