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Александр Назаров назначен замглавы «Ростеха»

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации

Бывший управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Ростеха Александр Назаров назначен заместителем генерального директора госкорпорации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Дмитрий Шугаев, назначенный директором ФСВТС, с 3 февраля освобожден от должности в госкорпорации. Заместителем генерального директора «Ростеха» с 6 февраля 2017 года назначен Александр Назаров, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам «Ростеха». Международное сотрудничество будет курировать Дмитрий Леликов, заместитель генерального директора по инвестициям», — заявили в пресс-службе «Ростеха».

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Александр Назаров назначен замглавы «Ростеха»

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации

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