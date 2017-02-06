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В Башкортостане приставы распродают изъятые у должников квартиры

За три дня планируется продать 55 объектов недвижимости

В феврале в Башкортостане будут распродавать квартиры, изъятые судебными приставами у должников. Во время публичных торгов планируется реализовать 55 объектов недвижимости, большинство из которых находится в Уфе.

Самым дешевым лотом торгов стала однокомнатная квартира в Сибае общей площадью 61 кв. м. Ее продают за 1,2 млн рублей. Трехкомнатная квартира в Уфе площадью 115 кв. м выставлена за 8,7 млн рублей.

По данным «МедиаКорСеть», начальная стоимость квартир в среднем на 30% ниже аналогичных предложений на рынке недвижимости. Сообщается, что каждый участник торгов для участия должен внести задаток в размере 5% от стоимости лота.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Башкортостане приставы распродают изъятые у должников квартиры

За три дня планируется продать 55 объектов недвижимости

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