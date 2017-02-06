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Почти 750 человек задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГ

Нейтрализованы 12 террористов

В ходе спецоперации, проведенной в 29 провинциях Турции, были задержаны 748 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГ (запрещена в России).

Кроме того, по сообщению турецкого МВД, в течение недели в других операциях против ИГ были задержаны еще 72 человека. Таким образом, общее число задержанных составило 820 человек.

«Нейтрализовано 12 террористов», — цитирует заявление МВД «РИА Новости».

Накануне турецкие СМИ сообщили о более 400 задержанных в операции против сторонников ИГ в провинциях Шанлыурфа, Адана, Конья, Чорум, Элязыг, Бурса и других. В Анкаре были задержаны 60 человек, большинство из них — иностранцы.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Почти 750 человек задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГ

Нейтрализованы 12 террористов

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