В Ярославле снегоуборщики повредили чугунную ограду XIX века

В Ярославле снегоуборочные машины повредили чугунную ограду XIX века. Ранее ее приобрел на личные средства и установил местный бизнесмен Ян Левин. Он же является автором книги «Сто деталей Ярославля».



Как написал сам бизнесмен на своей странице в Facebook, ограда была отлита на одном из чугунолитейных заводов юга Российской империи. Сначала ее установили в Новороссийске, а спустя несколько десятилетий демонтировали. Позже Левин купил раритет у его прежнего владельца и установил в Ярославле.

Бизнесмен обратился к и.о. мэра Ярославля Владимиру Слепцову с просьбой разобраться в причинах произошедшего.

Напомним, в начале февраля в Ярославле разгорелся скандал в связи с повреждением снегоуборочной техникой старых лип на набережной. Генподрядчик работ, ООО «СК Автотранс», должен будет выплатить ущерб, нанесенный городу, напоминает ИА «ЯРНОВОСТИ».