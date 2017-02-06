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Самарскую область завалило снегом

За выходные сугробы в некоторых районах выросли до 80 см

Снежными выдались выходные в Самарской области. В среднем количество осадков, выпавших за прошедшие два дня, составило 10 см, а высота среднего покрова увеличилась до 65 см.

В некоторых районах области сугробы достигли рекордных для этой зимы 79 см.

В связи с природным катаклизмом мобилизованы все коммунальные службы.

Как сообщает НИА «Самара», в областной столице в дневные часы со снегом борются 122 единицы спецтехники и более 130 рабочих. В ночные часы количество и техники, и людей увеличивается в два раза.

Синоптики говорят, что на этой неделе таких обильных снегопадов уже не будет, циклон уйдет на восток.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Самарскую область завалило снегом

За выходные сугробы в некоторых районах выросли до 80 см

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