Из Нижнего Новгорода могут ввести прямой поезд до Сухума

Почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук намерен еще раз поднять вопрос о продлении маршрута Нижний Новгород — Адлер до станции Сухум.



В дирекции Горьковской железной дороги отметили нецелесообразность открытия маршрута до столицы Абхазии, поскольку пассажиры активнее пользуются московским поездом до Сухума.

В письме отметили, что основной пассажиропоток формируется от Москвы до станции Адлер. До станций Абхазии в вагонах поезда остается лишь 16–20% пассажиров, передает ИА «НьюсНН».

Владимир Литвинчук отметил, что в летний период поезда ходят заполненные. Консульство просит Горьковскую железную дорогу не открывать отдельный маршрут до Сухума, а продлить уже существующий Нижний Новгород — Адлер.

Он также добавил, что для отдыха прямым поездом из Нижнего Новгорода до Сухума могли бы воспользоваться люди с ограниченными возможностями. Абхазская сторона готова обеспечить составы специальными пандусами и необходимым оборудованием для встречи их на вокзале.