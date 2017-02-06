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Автомобиль начальника полиции Уппсалы взорвали в Стокгольме

Пострадавших в результате инцидента нет

Автомобиль, который принадлежал начальнику полиции столичного пригорода Уппсала, взорвали в Стокгольме. Инцидент произошел в ночь на понедельник рядом с коттеджем хозяина автомобиля. В результате взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал SVT.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и взрывотехники. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», автомобиль эвакуируют для проведения экспертизы.

Представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон заявил, что нападение на начальника полиции является серьезной угрозой для общественного порядка.
Полицейские в настоящее время проводят расследование инцидента и ищут возможных свидетелей происшествия.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Автомобиль начальника полиции Уппсалы взорвали в Стокгольме

Пострадавших в результате инцидента нет

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