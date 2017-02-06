Автомобиль начальника полиции Уппсалы взорвали в Стокгольме

Автомобиль, который принадлежал начальнику полиции столичного пригорода Уппсала, взорвали в Стокгольме. Инцидент произошел в ночь на понедельник рядом с коттеджем хозяина автомобиля. В результате взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал SVT.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и взрывотехники. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», автомобиль эвакуируют для проведения экспертизы.

Представитель стокгольмской полиции Матс Эрикссон заявил, что нападение на начальника полиции является серьезной угрозой для общественного порядка.

Полицейские в настоящее время проводят расследование инцидента и ищут возможных свидетелей происшествия.