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В Калининграде перестали работать часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Это связано с плановыми работами по перепрошивке программного обеспечения часов

В Калининграде перестали работать часы обратного отсчета времени до чемпионата мира по футболу 2018 года. Неделю назад их установили в центральной части города в сквере у монумента Мать-Россия на церемонии, посвященной 500 дням до старта мирового первенства в России. В мероприятии приняли участие пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и посол ЧМ-2018 от Калининграда Наталья Ищенко, а также врио губернатора Антон Алиханов.

Как сообщает «Клопс.Ru», краткосрочные отключения табло связаны с проведением плановых работ по перепрошивке программного обеспечения часов. Решение о проведении такого обновления было принято после сложностей с запуском часов в Екатеринбурге. 

Часы, запущенные в Калининграде, будут подарены городу. Как отметил заместитель главы области Александр Рольбинов, пока место, где часы разместятся после чемпионата, не определено, возможно, они займут место в музее или будут установлены на стадионе, где пройдут игры первенства.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа турнира.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Калининграде перестали работать часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Это связано с плановыми работами по перепрошивке программного обеспечения часов

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