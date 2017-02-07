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Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно

Информацией о подозрительных трансакциях правоохранительные органы будут обмениваться по системе электронного взаимодействия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Росфинмониторинг, следственные и правоохранительные органы решили максимально ускорить обмен сведениями о сомнительных операциях. Ведомства собираются обмениваться информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволит получать данные друг от друга за минуту, рассказал «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу.

Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура намерены усилить борьбу с сомнительными операциями. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу, на недавнем совещании в ведомстве обсуждался новый формат взаимодействия. В частности, ведомства планируют обмениваться данными о подозрительных трансакциях онлайн через специальную систему.

В Росфинмониторинге ожидают, что это позволит сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы.

Планируемые мероприятия одновременно являются подготовкой к проверке FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая состоится в 2018 году, отметил источник «Известий».

Сейчас ведомства вместо использования онлайн-систем реагирования ведут переписку по делам, связанным с отмыванием денег. Информация о незаконных финансовых операциях поступает правоохранительным и следственным органам за день-два. За это время могут быть уничтожены важные доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела, а виновные банкиры могут успеть скрыться.

Перевод взаимодействия в электронный формат — через СМЭВ — позволит правоохранителям существенно ускорить обмен сведениями по фактам отмывания денег, уверен собеседник «Известий». А значит — пресечь возможности для нарушений. СМЭВ создана в рамках исполнения закона о госуслугах. К этой системе, например, подключены все российские банки. Через нее они обмениваются данными с госорганами.

По словам источника, сейчас вопрос обмена данными о незаконных финансовых операциях через СМЭВ решается технически.

— Минкомсвязи с участием Федеральной службы охраны и ряда других ведомств ведет подготовку создания специального защищенного сегмента СМЭВ, — пояснил собеседник. — После того как технические контуры в СМЭВ будут прописаны для правоохранительных и следственных органов, стартует обмен сведениями между ними и Росфинмониторингом.

По словам собеседника, новация поможет более эффективно привлекать к ответственности банкиров, вовлеченных в сомнительные схемы, не давая им приобретать статус «беглых».

— При первых признаках участия банка в незаконных финансовых операциях сведения через СМЭВ будут доступны правоохранительным и следственным органам, которые смогут держать руку на пульсе, — пояснил источник. — И в случае отзыва лицензии у кредитной организации топ-менеджмент не сможет избежать наказания. Более оперативный обмен информацией усилит эффективность привлечения преступников к ответственности.

За три первых квартала 2016 года объем сомнительных трансакций составил $531 млн по сравнению с $1,1 млрд за аналогичный период 2015-го. За последние пять лет показатель упал более чем в 70 раз. В то же время топ-менеджеры ряда рухнувших банков, вовлеченных в сомнительные операции, избежали наказания. Например, скрывается от следствия экс-владелец Мастер-банка Борис Булочник, бывший владелец АМБ-банка, М-банка, банков «Российский кредит» и «Тульский промышленник» Анатолий Мотылев, бывший акционер банка «Софрино» Дмитрий Малышев, экс-владелец банка «Пушкино» Алексей Алякин, бывший акционер банков «Транспортный» и «Интеркоммерц» Александр Мазанов.

Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов позитивно оценил нововведение. Он считает, что новая схема обмена информацией повлияет на рост процента раскрываемости дел, связанных с отмыванием денег, и увеличит число привлеченных к ответственности. Кроме того, новация в целом является фактором, улучшающим национальную систему противодействия отмыванию денег.

— Наведение порядка в системе взаимодействия госорганов может положительно повлиять на результаты оценки России со стороны FATF в 2018 году, — уверен он.

По словам первого вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, моментальный обмен оперативной информацией по делам о незаконных финоперациях повысит скорость принятия решений, а значит, и эффективность работы надзорных органов.

— Конечно, такой системе потребуется очень высокий уровень защиты, поскольку данные, содержащиеся в переписке между финразведкой и правоохранительными органами, могут иметь статус ограниченного доступа, — отметил Иван Андриевский.

В ФСБ, МВД, СК, Генпрокуратуре и Центробанке от комментариев воздержались.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно

Незаконные финансовые операции пресекут мгновенноИнформацией о подозрительных трансакциях правоохранительные органы будут обмениваться по системе электронного взаимодействия

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