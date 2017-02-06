Могерини: ситуация на Украине сильно ухудшилась в последние дни

Еврокомиссар по международным делам Федерика Могерини заявила, что за последние дни ситуация на Украине сильно ухудшилась.



Об этом она сказала журналистам в Брюсселе, передает Bloomberg.



«Я обсудила это с господином Лавровым в пятницу», — подчеркнула Могерини.



В минувшее воскресенье Могерини также беседовала с украинским вице-премьером в преддверии встречи глав МИД ЕС.



«(Позиция) ЕС ясна, мы продолжим не признавать незаконное присоединение Крыма, а также (выступаем) за необходимость полноценной имплементации Минских соглашений, в том числе и начиная с прекращения огня и восстановления спокойствия на востоке Украины», — подчеркнула Могерини.

