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Могерини: ситуация на Украине сильно ухудшилась в последние дни

Еврокомиссар по международным делам уже обсудила это с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Еврокомиссар по международным делам Федерика Могерини заявила, что за последние дни ситуация на Украине сильно ухудшилась.

Об этом она сказала журналистам в Брюсселе, передает Bloomberg.

«Я обсудила это с господином Лавровым в пятницу», — подчеркнула Могерини.

В минувшее воскресенье Могерини также беседовала с украинским вице-премьером в преддверии встречи глав МИД ЕС.

«(Позиция) ЕС ясна, мы продолжим не признавать незаконное присоединение Крыма, а также (выступаем) за необходимость полноценной имплементации Минских соглашений, в том числе и начиная с прекращения огня и восстановления спокойствия на востоке Украины», — подчеркнула Могерини.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Могерини: ситуация на Украине сильно ухудшилась в последние дни

Еврокомиссар по международным делам уже обсудила это с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

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