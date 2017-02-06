Певица, забывшая гимн России на ЧМ по бенди, назвала причину провала

Шведская певица Кристина Жмудская, которая не справилась с исполнением гимна России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, заявила, что причиной неудачного выступления стал технический сбой в наушниках.

Жмудская рассказала, что своим знакомым в оргкомитете, которые спросили, сможет ли исполнительница спеть российский гимн, девушка ответила, что попробует это сделать.



«Мы репетировали за 1,5 часа до матча, и всё было нормально — я слышала себя в наушниках. А во время церемонии в наушники не шло ничего! В таких условиях петь просто невозможно», — цитирует Жмудскую «Советский спорт».

Казус произошел, по словам шведской исполнительницы, из-за технического сбоя.



После неудачного выступления Кристина расстроилась так сильно, что пошла «плакать в туалет», но окружающие быстро успокоили освистанную исполнительницу, передает телеканал «Звезда».

Напомним, накануне сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в финальном матче и заняла в чемпионате второе место.

Игра проходила в шведском Сандвикене.



Сборная России по бенди выигрывала чемпионаты мира с 2013 года.

