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Песков: решение по заявлению Басаргина будет принято уже в понедельник

Губернатор Пермского края подал прошение о досрочной отставке

Президент России Владимир Путин уже в понедельник, 6 февраля, примет решение по заявлению губернатора Пермского края Виктора Басаргина, подавшего прошение о досрочной отставке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, кто может стать исполняющим обязанности главы края вместо Басаргина, Песков отметил, что «каких-либо решений пока президент не принимал».

«Как только он примет решение, а мы надеемся, что это будет сегодня, мы вас проинформируем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что прошение об отставке Басаргина не стало для Кремля неожиданностью.

«Особой неожиданностью это не стало, это рабочий процесс, нормальный, цивилизованный», — подчеркнул Песков.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Песков: решение по заявлению Басаргина будет принято уже в понедельник

Губернатор Пермского края подал прошение о досрочной отставке

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