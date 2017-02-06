Песков: решение по заявлению Басаргина будет принято уже в понедельник

Губернатор Пермского края подал прошение о досрочной отставке
Президент России Владимир Путин уже в понедельник, 6 февраля, примет решение по заявлению губернатора Пермского края Виктора Басаргина, подавшего прошение о досрочной отставке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, кто может стать исполняющим обязанности главы края вместо Басаргина, Песков отметил, что «каких-либо решений пока президент не принимал».
«Как только он примет решение, а мы надеемся, что это будет сегодня, мы вас проинформируем», — сказал Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что прошение об отставке Басаргина не стало для Кремля неожиданностью.
«Особой неожиданностью это не стало, это рабочий процесс, нормальный, цивилизованный», — подчеркнул Песков.