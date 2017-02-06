Собянин рассказал о модернизации системы безопасности в метро

Центр управления обеспечением транспортной безопасности столичного метрополитена открыл в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Подразделение оснастили современным оборудованием, с помощью которого сотрудники метрополитена получили возможность реагировать на происшествия оперативнее. Установлены больше 5 тыс. камер видеонаблюдения, которые в автоматическом режиме способны распознавать многие нестандартные ситуации, как, например, бесхозные вещи, скопления людей.

Собянин отметил, что новые системы безопасности необходимы в качестве ответа на новые вызовы. Мэр отметил важность появления досмотровых зон, увеличения числа видеокамер, создания интеллектуальной системы видеонаблюдения, увеличения количества работников, обеспечивающих охрану метрополитена и, как следствие, появление центра безопасности, где все эти технологии сводятся воедино, сообщает «ТВ-Центр».