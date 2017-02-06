Под Ростовом дети ходят в школу, которую должны были давно снести

В городе Шахты Ростовской области школа, находящаяся в аварийном состоянии, продолжает работать. Это выяснилось во время проверки, которую провели активисты ОНФ.

В частности, здание учебного заведения покрыто трещинами, в которые свободно проникает ладонь взрослого человека. Общественники уверены, что школе необходим не косметический, а капитальный ремонт.

Не исключено, что здание снесут, а на его месте построят новое. В общей сложности это обойдется более чем в 640 млн рублей. Однако, по данным активистов, сумма на строительство пока не выделена.



Как сообщает RostovGazeta, перевод детей планируется лишь на 1 сентября.

В ОНФ заявили, что в начале учебного года школу проинспектировали представители Роспотребнадзора, однако они не выявили ни одного дефекта, который бы мог стать угрозой жизни и здоровью учеников.