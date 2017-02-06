Два жителя Вологды предстанут перед судом за организацию азартных игр

Два жителя Вологды предстанут перед судом за организацию и проведение азартных игр на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 28-летний и 31-летний мужчины разместили порядка 40 игровых автоматов в Вологде и Вологодском районе. Терминалы работали в местах общего пользования — магазинах, торговых павильонах и на остановках. Часть договоров аренды площадей обвиняемые заключали от чужих имен и вводили арендодателей в заблуждение, уверяя их, что автоматы не игровые, а лотерейные и торгово-развлекательные, сообщает Cpv.Ru.

В 39 автоматах, изъятых правоохранительными органами, было обнаружено 700 тыс. рублей. По подсчетам следователей, от организации незаконной деятельности в 2015 году подозреваемым удалось выручить порядка 2,7 млн рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы с выплатой штрафа.

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