В Амурской области выйдет книга о подвигах полицейских

В Амурской области готовится к публикации книга о региональной полиции. В издание войдут исторические факты, описание ста ярких событий из жизни органов внутренних дел Приамурья, очерки о героических поступках и истории о жизни сотрудников. Областное управление МВД предлагает гражданам придумать название для произведения.

Книга создается к юбилею образования амурских органов внутренних дел. 18 марта ведомству исполнится 100 лет, отмечает ИА «Амур.инфо».

Автор лучшего варианта наименования станет участником презентации издания и получит ценный подарок, заверили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.