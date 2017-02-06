Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Амурской области выйдет книга о подвигах полицейских

Жителям региона предложили придумать название для произведения

В Амурской области готовится к публикации книга о региональной полиции. В издание войдут исторические факты, описание ста ярких событий из жизни органов внутренних дел Приамурья, очерки о героических поступках и истории о жизни сотрудников. Областное управление МВД предлагает гражданам придумать название для произведения.

Книга создается к юбилею образования амурских органов внутренних дел. 18 марта ведомству исполнится 100 лет, отмечает ИА «Амур.инфо».

Автор лучшего варианта наименования станет участником презентации издания и получит ценный подарок, заверили в пресс-службе управления МВД по Амурской области.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Амурской области выйдет книга о подвигах полицейских

Жителям региона предложили придумать название для произведения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке