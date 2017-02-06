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Свыше 1,7 тыс. человек остались без тепла из-за аварии в Карелии

Авария на трубопроводе произошла в городе Суоярви

Более 1,7 тыс. человек города Суоярви в Карелии остались без тепла из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по республике.

По данным ИА «Карелinform», повреждение трубопровода произошло на улице Кайманова. В настоящее время проводятся земляные работы. От подачи теплоснабжения отключили четыре улицы.

В пресс-службе МЧС добавили, что в зоне отключения оказались 25 панельных пятиэтажных домов, в которых проживают 1725 жителей, а также два детских сада и школа. Занятия не отменялись, их решено провести в сокращенном формате до обеда.

К устранению аварии привлечены 12 человек и четыре единицы техники. Ликвидировать последствия аварии намерены сегодня к 16.00 мск.

По прогнозам синоптиков, в понедельник днем в Суоярви ожидается минус 13–18 градусов, ночью — 18–23 градуса мороза.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Свыше 1,7 тыс. человек остались без тепла из-за аварии в Карелии

Авария на трубопроводе произошла в городе Суоярви

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