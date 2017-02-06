Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СБУ заявила, что не запрещала Садальскому въезд на Украину

Об обратном недавно заявил сам артист

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российскому артисту Станиславу Садальскому не закрывали въезд на Украину.

«В настоящее время Садальскому въезд не запрещен», — заявили в СБУ, передает Лента.ру.
Сам актер накануне сообщил о том, что его не пускают на Украину, «где идет борьба со своим народом».

Садальский показал заявление одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» («Совет общественной безопасности») в региональное управление СБУ, в котором требовалось запретить заслуженному артисту РСФСР въезд из-за его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016-м.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

СБУ заявила, что не запрещала Садальскому въезд на Украину

Об обратном недавно заявил сам артист

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке