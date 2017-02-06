СБУ заявила, что не запрещала Садальскому въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российскому артисту Станиславу Садальскому не закрывали въезд на Украину.



«В настоящее время Садальскому въезд не запрещен», — заявили в СБУ, передает Лента.ру.

Сам актер накануне сообщил о том, что его не пускают на Украину, «где идет борьба со своим народом».



Садальский показал заявление одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» («Совет общественной безопасности») в региональное управление СБУ, в котором требовалось запретить заслуженному артисту РСФСР въезд из-за его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016-м.

