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Порт Владивостока профинансирует буксировку тонущего судна Yeruslan

Заброшенный сухогруз находится в акватории с 2015 года

Вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков поручил капитану порта Владивосток определить место в акватории, куда можно отбуксировать тонущее заброшенное судно Yeruslan. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Спасательную операцию профинансирует администрация морского порта. Дальневосточное аварийно-спасательное управление разработает техническое решение для безопасной буксировки. 

Как ранее писали «Известия», Yeruslan находится во Владивостоке с сентября 2015 года, когда после жалобы моряков транспортная прокуратура задержала сухогруз. Сумма невыплаченной заработной платы составила $16,7 тыс. Было возбуждено уголовное дело, но представителей компании Claner Shipping Limited, владеющей судном, так и не нашли. Сухогруз стал объектом для мародеров, а недавно там произошел пожар. 

По информации правоохранительных органов, судно находится под флагом Камбоджи, компания судовладелец зарегистрирована в Гонконге. Владелец судна объявлен в розыск.

По данным МЧС, в случае затопления Yeruslan произойдет разлив горюче-смазочных материалов, находящихся на борту. 

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Порт Владивостока профинансирует буксировку тонущего судна Yeruslan

Заброшенный сухогруз находится в акватории с 2015 года

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