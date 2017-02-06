Порт Владивостока профинансирует буксировку тонущего судна Yeruslan

Вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков поручил капитану порта Владивосток определить место в акватории, куда можно отбуксировать тонущее заброшенное судно Yeruslan. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Спасательную операцию профинансирует администрация морского порта. Дальневосточное аварийно-спасательное управление разработает техническое решение для безопасной буксировки.

Как ранее писали «Известия», Yeruslan находится во Владивостоке с сентября 2015 года, когда после жалобы моряков транспортная прокуратура задержала сухогруз. Сумма невыплаченной заработной платы составила $16,7 тыс. Было возбуждено уголовное дело, но представителей компании Claner Shipping Limited, владеющей судном, так и не нашли. Сухогруз стал объектом для мародеров, а недавно там произошел пожар.

По информации правоохранительных органов, судно находится под флагом Камбоджи, компания судовладелец зарегистрирована в Гонконге. Владелец судна объявлен в розыск.

По данным МЧС, в случае затопления Yeruslan произойдет разлив горюче-смазочных материалов, находящихся на борту.