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Два человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Сараево

Еще восемь человек пострадали в результате инцидента

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в многоэтажном здании в столице Боснии и Герцеговины Сараево, сообщила городская полиция.

По данным сотрудников правоохранительных органов, еще восемь человек пострадали в результате инцидента. Отмечается, что взрыв вызвал пожар в жилом здании.

«Погибли пожилые мужчина и женщина, еще восемь человек отравились углекислым газом», — приводит ТАСС слова представителя полиции Сараево. Предположительно, инцидент произошел в результате взрыва газового баллона в одной из квартир, а затем огонь переметнулся на соседнюю квартиру.

Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание, сейчас на месте происшествия работают несколько экипажей скорой помощи.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Два человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Сараево

Еще восемь человек пострадали в результате инцидента

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