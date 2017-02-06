Около 3 тысяч видеокамер установят в «Лужниках»

Монтаж камер видеонаблюдения в спорткомплексе «Лужники» начнется в конце февраля – начале марта. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Всего будет установлено около 1600 камер. На данный момент там уже действует 400. После установки новых система видеонаблюдения увеличится в 4 раза. На самой арене будет расположено 1,3 тыс. устройств, сообщил Марат Хуснуллин, заместитель Мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Он также уточнил, что все видеокамеры будут объединены общей системой наблюдения. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», монтаж планируют завершить к лету 2017 года. Отмечается, что основные работы на стадионе уже закончены.

На Большой спортивной арене «Лужников» состоится церемония и матч открытия ЧМ-2018 по футболу, а также один из полуфиналов и финал турнира. После реконструкции число зрительских мест увеличится до 81 тысячи, трибуны максимально будут приближены к футбольному полю. Также для просмотра матча установят два больших экрана.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

