Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Около 3 тысяч видеокамер установят в «Лужниках»

К лету 2017 года планируют полностью завершить реконструкцию столичного стадиона

Монтаж камер видеонаблюдения в спорткомплексе «Лужники» начнется в конце февраля – начале марта. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Всего будет установлено около 1600 камер. На данный момент там уже действует 400. После установки новых система видеонаблюдения увеличится в 4 раза. На самой арене будет расположено 1,3 тыс. устройств, сообщил Марат Хуснуллин, заместитель Мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Он также уточнил, что все видеокамеры будут объединены общей системой наблюдения. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», монтаж планируют завершить к лету 2017 года. Отмечается, что основные работы на стадионе уже закончены.

На Большой спортивной арене «Лужников» состоится церемония и матч открытия ЧМ-2018 по футболу, а также один из полуфиналов и финал турнира. После реконструкции число зрительских мест увеличится до 81 тысячи, трибуны максимально будут приближены к футбольному полю. Также для просмотра матча установят два больших экрана.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Около 3 тысяч видеокамер установят в «Лужниках»

К лету 2017 года планируют полностью завершить реконструкцию столичного стадиона

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке