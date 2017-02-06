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Минздрав создаст рабочую группу по вопросу о регулировании гомеопатии

В нее войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии

Фото: РИА НJDJCNB/Григорий Сысоев

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила создать рабочую группу при ведомстве, которая решит, как в дальнейшем будет регулироваться гомеопатия, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Он подчеркнул, что при лечении должны использоваться только препараты с доказанной клинической эффективностью, и только такие средства могут входить в число государственных закупок.

«По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии», — сообщил представитель министерства.

Рабочая группа министерства должна сформировать предложения по дальнейшему регулированию использования гомеопатии с учетом современных международных требований доказательности.

Вместе с тем Олег Салагай отметил, что сейчас гомеопатические средства разрешены к применению в большинстве стран мира.

Ранее комиссия при президиуме Российской академии наук (РАН) представила меморандум «О лженаучности гомеопатии», в котором указано, что объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известными законами биологии, химии и физики.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Минздрав создаст рабочую группу по вопросу о регулировании гомеопатии

Минздрав создаст рабочую группу по вопросу о регулировании гомеопатииВ нее войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии

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