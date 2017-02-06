Экс-сенатора от Новгородской области Кривицкого объявили в розыск

В розыск объявлен бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий.



О возбуждении против него уголовного дела сообщает ресурс Новгород.ру со ссылкой на источник.

Кривицкий проходит по т.н. «дорожному делу», по которому ранее были предъявлены обвинения вице-губернатору Арнольду Шалмуеву.



В материалах дела фигурируют телефонные переговоры между ними. Часть во время предварительного следствия не была изучена.



На имя главы СК вынесено частное определение с просьбой дать оценку действиям Кривицкого.

Ранее суд приговорил Шалмуева к 8 годам и 10 месяцам колонии. Его обвинили в хищении бюджетных средств. Ущерб от его действий составил более 15 млн рублей.