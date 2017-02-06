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Экс-сенатора от Новгородской области Кривицкого объявили в розыск

Он является фигурантом т.н «дорожного дела»

В розыск объявлен бывший сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий.

О возбуждении против него уголовного дела сообщает ресурс Новгород.ру со ссылкой на источник.

Кривицкий проходит по т.н. «дорожному делу», по которому ранее были предъявлены обвинения вице-губернатору Арнольду Шалмуеву.

В материалах дела фигурируют телефонные переговоры между ними. Часть во время предварительного следствия не была изучена.

На имя главы СК вынесено частное определение с просьбой дать оценку действиям Кривицкого.

Ранее суд приговорил Шалмуева к 8 годам и 10 месяцам колонии. Его обвинили в хищении бюджетных средств. Ущерб от его действий составил более 15 млн рублей.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Экс-сенатора от Новгородской области Кривицкого объявили в розыск

Он является фигурантом т.н «дорожного дела»

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