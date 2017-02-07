«Смертельный номер» цирка-шапито

Завершаются съемки телесериала «Смертельный номер» — картины о судьбе советского цирка-шапито во время Второй мировой войны. Снимает фильм компания «Март» для «Первого канала». Режиссером проекта стал Олег Газе, продюсерами — Сергей Сельянов и Александр Робак. Последний также играет и главную роль — иллюзиониста и директора цирка Андрея Белова, известного как Великий Армандо.

— Это история про людей, про интернациональную, совершенно аполитичную цирковую труппу, которая попадает в жернова войны, и про то, как они с этим начинают жить, — рассказал «Известиям» Александр Робак. — Идея сделать «Смертельный номер» появилась около двух лет назад — когда ко мне пришла заявка от молодого режиссера Анарио Мамедова.

Фото: пресс-служба компании "Март"

Действие фильма происходит в 1941 году в Латвии, куда цирк приехал на гастроли. Во время исполнения номера под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза (ее играет Анастасия Городенцева), падает на арену. На следующий день начинается война. Эвакуировать цирк невозможно — у Эльзы подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немцы.

Начинаются погромы, еврейские семьи вывозят в концлагерь. Эльза — еврейка, и теперь главная цель Белова — любой ценой уберечь ее от смертельной опасности. А еще — спасти труппу. Какое-то время ему удается ладить с немцами и сдерживать своих подопечных, которые рвутся воевать с фашистами. Но с каждым днем ситуация обостряется...

Фото: пресс-служба компании "Март"

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Съемки проекта проходили в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские», в настоящем цирке-шапито на базе национального конного парка «Русь», а также на территории Латвии.

— Самым сложным в исторической картине было воссоздать соответствующий колорит, — рассказал «Известиям» Олег Газе. — То есть придумать такой цирк, чтобы он соответствовал эпохе, но смотрелся бы намного ярче и интереснее. Артистам даже пришлось осваивать многие цирковые навыки — например, Владимир Стеклов сам исполнял клоунский номер...

Восьмисерийный фильм «Смертельный номер» зрители «Первого канала» смогут увидеть уже в этом году.