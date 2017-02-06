Деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков пресекли в Рязани

Полицейские в Рязани пресекли деятельность торговой площадки по незаконной продаже наркотиков через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В ходе мониторинга сети полицейские установили, что к организации интернет-магазина причастны двое 20-летних местных жителей. Злоумышленники не только обеспечивали прием заказов через интернет, но и сами делали «закладки»: по поступившим через интернет заказам преступники прятали наркотики в укромных местах города.



Полицейские зафиксировали процесс заполнения тайников, после чего провели досмотр квартиры задержанных. В общей сложности у подозреваемых изъяли порядка 10 гр. сильнодействующих синтетических наркотиков.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет лишения свободы, передает РИА «7 новостей».