Беззубик стал и.о. главы департамента экономической политики Москвы

Исполняющим обязанности главы департамента экономической политики и развития Москвы назначен Роман Беззубик, который ранее занимал должность первого замглавы департамента.



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову.



Бывший руководитель департамента Максим Решетников указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Пермского края в связи с отставкой по собственному желанию прежнего главы региона Виктора Басаргина.

Роман Беззубик родился в сентябре 1967 года, закончил Московское общевойсковое командное училище, в 2012 году — Гуманитарно-социальный институт. С января 1993 по октябрь 1997 года работал в коммерческих структурах г. Москвы.



С октября 2009 по апрель 2010 года — заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы. С апреля 2010 по декабрь 2015 года — первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.

