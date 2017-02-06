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Беззубик стал и.о. главы департамента экономической политики Москвы

Прежний руководитель департамента Максим Решетников назначен врио губернатора Пермского края

Исполняющим обязанности главы департамента экономической политики и развития Москвы назначен Роман Беззубик, который ранее занимал должность первого замглавы департамента.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову.

Бывший руководитель департамента Максим Решетников указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Пермского края в связи с отставкой по собственному желанию прежнего главы региона Виктора Басаргина.

Роман Беззубик родился в сентябре 1967 года, закончил Московское общевойсковое командное училище, в 2012 году — Гуманитарно-социальный институт. С января 1993 по октябрь 1997 года работал в коммерческих структурах г. Москвы.

С октября 2009 по апрель 2010 года — заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы. С апреля 2010 по декабрь 2015 года — первый заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы. 

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Беззубик стал и.о. главы департамента экономической политики Москвы

Прежний руководитель департамента Максим Решетников назначен врио губернатора Пермского края

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