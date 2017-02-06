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В Магаданской области столкнулись самосвал и два погрузчика

Инцидент произошел на одном из горно-обогатительных комбинатов

В Магаданской области водитель самосвала спровоцировал столкновение двух погрузчиков, в результате пострадал пешеход. Инцидент произошел на одном из горно-обогатительных комбинатов Омсукчанского округа. По этому факту полиция начала проверку. 

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе регионального УМВД, 45-летний водитель самосвала, двигаясь задним ходом, совершил наезд на погрузчик, который от удара сместился на другой погрузчик. Между машинами в момент происшествия оказался 43-летний мужчина-пешеход. Он госпитализирован с травмами. 

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Магаданской области столкнулись самосвал и два погрузчика

Инцидент произошел на одном из горно-обогатительных комбинатов

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