В Магаданской области столкнулись самосвал и два погрузчика

В Магаданской области водитель самосвала спровоцировал столкновение двух погрузчиков, в результате пострадал пешеход. Инцидент произошел на одном из горно-обогатительных комбинатов Омсукчанского округа. По этому факту полиция начала проверку.



Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе регионального УМВД, 45-летний водитель самосвала, двигаясь задним ходом, совершил наезд на погрузчик, который от удара сместился на другой погрузчик. Между машинами в момент происшествия оказался 43-летний мужчина-пешеход. Он госпитализирован с травмами.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

