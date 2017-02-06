Песков сообщил о возможном обновлении губернаторского корпуса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение главы Пермского края Виктора Басаргина уйти в отставку, сообщил, что обновление губернаторского корпуса является постоянным ротационным процессом.

Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о своем намерении покинуть свой пост и пояснил, что он уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.

«Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это процесс, это постоянный ротационный процесс. Вы знаете, что сам президент неоднократно говорил, что это процесс обновления, собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться», — сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля.

Он также отметил, что решение Виктора Басаргина не было неожиданностью. «Что касается оценки работы губернатора Басаргина, то давайте все-таки дождемся решений, которые примет президент», — подчеркнул Дмитрий Песков.

