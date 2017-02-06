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Пковские больницы получили новые машины скорой помощи

В регион прибыла вторая партия автомобилей по распоряжению правительства РФ

В Псковскую область прибыли новые машины скорой медицинской помощи. Спецавтомобили распределили между пятью межрайонными больницами региона.

Как сообщает Псковская лента новостей, в регион прибыла вторая партия автомобилей, поступивших по распоряжению правительства РФ. Первые семь автомобилей, в том числе реанимобиль, уже поступили в медицинские учреждения области.

Сообщается, что в 2013 году в автопарке службы скорой медицинской помощи Псковской области произошло масштабное обновление. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 270 млн рублей. По этой программе медучреждения больницы получили 105 машин неотложки.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Пковские больницы получили новые машины скорой помощи

В регион прибыла вторая партия автомобилей по распоряжению правительства РФ

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