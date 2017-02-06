Президент делает ставку на молодых

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин досрочно сложил с себя полномочия главы региона, которые истекали 5 мая этого года. До выборов нового руководителя исполнять обязанности губернатора будет уроженец Перми Максим Решетников, ранее работавший в федеральном и московском правительстве. По мнению экспертов, этот опыт поможет ему найти общий язык с региональными элитами.



Встреча в Кремле

Виктор Басаргин, руководивший Пермским краем с 2012 года, объявил о досрочном прекращении своих полномочий 6 февраля. В этот же день президент РФ Владимир Путин принял его отставку и встретился с Максимом Решетниковым, которого назначил временно исполняющим обязанности главы региона до проведения губернаторских выборов.

- Максим Геннадьевич, вы урождённый пермяк, учились там и начали работать, - обратился президент к Максиму Решетникову в ходе встречи в резиденции в Ново-Огарево.

- Да. Учился, женился, детей родил, - пояснил Максим Решетников.

- Ну, жена рожала, - заметил глава государства. - Во всяком случае, вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора...

- Да, был такой опыт. Занимался экономикой, потом руководил аппаратом, - уточнил Максим Решетников.

Назначенный исполняющим обязанности главы региона Максим Решетников имеет большой управленческий опыт: работал директором департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ Министерства регионального развития. Затем возглавлял департамент государственного управления, регионального развития и местного самоуправления в правительстве РФ. С 2010-го года занимал должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. 23 апреля 2012 года назначен министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города.



- Мы с вами вместе работали в правительстве, - напомнил Максиму Решетникову президент. - Когда я был председателем правительства, вы были директором департамента.



- Да, Владимир Владимирович, я присутствовал на ваших совещаниях, это была большая школа, - ответил врио губернатора.

Максим Решетников сообщил президенту, что, по его мнению, перед регионом стоят две основные задачи - реализация промышленного потенциала и развитие социальной сферы.

Позже, на официальном сайте департамента экономической политики и развития Москвы, который ранее возглавлял Максим Решетников, было опубликовано обращение, в котором новый врио главы Пермского края пообещал оправдать оказанное президентом доверие.

"Предложение президента Владимира Владимировича Путина занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края – это доверие и двойная ответственность. Это мой родной край, за который я переживаю, - говорится в тексте обращения. - Я это доверие оправдаю".

Отметим, что в январе этого года Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Адыгеи Мурата Кумпилова.



Президент также провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, полномочия которого истекают 29 мая. Ранее, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил "Известиям", что президент продолжит серию встреч с главами субъектов, где в 2017 году пройдут выборы руководителей регионов.



Ставка на молодых



Директор Фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов полагает, что, назначив Максима Решетникова врио губернатора, Владимир Путин, тем самым, обозначил несколько трендов.

- Во-первых, важно, что в довольно сложный регион с активными элитами направляется человек современный, скорее, технократ, который не будет исходить из того, что все проблемы в регионе происходят от конфликта элит, - считает Михаил Виноградов. - Во-вторых, у него есть федеральный опыт, но при этом он и не чужд региону. Кроме того, в администрации президента есть желание продвигать молодое поколение и посмотреть, что из этого получится. Однако и поддержка мэра Москвы Сергея Собянина сыграла здесь свою роль.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) Николая Миронова, назначение Максима Решетникова обозначило новые подходы к кадровой политике президента.



- Ставка делается на молодых технократов из числа федеральных чиновников и топ-менеджмента крупных бизнес-структур, - полагает Николай Миронов. - Можно провести параллели с назначением нового главы Минэкономразвития Максима Орешкина, врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, и теперь - врио главы Пермского края. Это люди, имеющие опыт работы в госструктурах, но не участвовавшие в политических играх, чистые управленцы.



Политолог Евгений Минченко напомнил, что предыдущая администрация Пермского края была достаточно конфликтной, и там часто возникали проблемы с правоохранительными органами.

- Можно вспомнить, что даже губернаторство Басаргина началось с ареста председателя его правительства. Кроме того, внутриэлитные конфликты продолжались на протяжении всего времени его губернаторства. В этом смысле, я думаю, что Решетников как человек, с одной стороны, с корнями в регионе, а с другой, прошедший школу московской мэрии, будет компромиссным, сдержанным и технократичным руководителем, - отметил Евгений Минченко.



Политолог Дмитрий Гусев считает, что против Виктора Басаргина сыграл скорее имидж конфликтного главы региона, чем реальные конфликты в Пермском крае.

- Басаргин как губернатор был достаточно успешен. Если взять все экономические показатели – рост производства, рост ВВП – то все это говорит, что как управленец он был эффективен, и даже с элитами никаких нештатных ситуаций не было, - пояснил он.



Дмитрий Гусев также отметил, что содержательных претензий к деятельности Виктора Басаргина нет, поэтому политик "остается в обойме", и он вряд ли лукавил, призывая "не беспокоиться о его судьбе".

