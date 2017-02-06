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Слуцкий заявил о возможном визите Чавушоглу в Москву

Глава МИД Турции может приехать в Россию на следующей неделе

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу может совершить визит в Москву на следующей неделе. Об этом заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий при обсуждении вопроса о ратификации российско-турецкого договора о взаимной помощи по уголовным делам и выдаче.

«Если он [Чавушоглу] будет в Москве через неделю, я, безусловно, приведу его сюда в комитет и мы сумеем с министром иностранных дел обменяться [мнениями] по этому важному досье», — приводит его слова «РИА Новости».

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Слуцкий заявил о возможном визите Чавушоглу в Москву

Глава МИД Турции может приехать в Россию на следующей неделе

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