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Лавров: РФ стимулировала Сирию в работе над конституцией

Проект документа был разработан российскими экспертами-востоковедами

РФ стимулировала Сирию во время работы над конституцией республики. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своей венесуэльской коллегой Дельси Родригес.

«Наша инициативная позиция стимулировала мыслительный процесс [по выработке конституции Сирии]», — сказал Лавров, передает РБК.

Проект конституции Сирии, который в январе получила сирийская политическая оппозиция, был разработан российскими экспертами-востоковедами.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Лавров: РФ стимулировала Сирию в работе над конституцией

Проект документа был разработан российскими экспертами-востоковедами

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