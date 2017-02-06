Лавров: РФ стимулировала Сирию в работе над конституцией

РФ стимулировала Сирию во время работы над конституцией республики. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своей венесуэльской коллегой Дельси Родригес.



«Наша инициативная позиция стимулировала мыслительный процесс [по выработке конституции Сирии]», — сказал Лавров, передает РБК.



Проект конституции Сирии, который в январе получила сирийская политическая оппозиция, был разработан российскими экспертами-востоковедами.



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