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Норму потребления электроэнергии введут на Кубани на ранее 1 июля

Сейчас идет подготовка к организации новой системы расчетов

Социальную норму потребления электроэнергии для жителей Краснодарского края введут не ранее 1 июля 2017 года, сообщает ИА KrasnodarMedia. По данным пресс-службы региональной администрации, в результате тщательной подготовительной работы всех служб будут упорядочены расчеты для граждан, что поможет обеспечить соблюдение законных прав и интересов всех категорий, в том числе льготников.

С 1 июля текущего года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года ограничено в среднем по краю на уровне 4%.

Также будут утверждены новые льготные тарифы для населения в рамках ограничений роста платежей.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Норму потребления электроэнергии введут на Кубани на ранее 1 июля

Сейчас идет подготовка к организации новой системы расчетов

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