Норму потребления электроэнергии введут на Кубани на ранее 1 июля

Социальную норму потребления электроэнергии для жителей Краснодарского края введут не ранее 1 июля 2017 года, сообщает ИА KrasnodarMedia. По данным пресс-службы региональной администрации, в результате тщательной подготовительной работы всех служб будут упорядочены расчеты для граждан, что поможет обеспечить соблюдение законных прав и интересов всех категорий, в том числе льготников.

С 1 июля текущего года повышение платежей населения за коммунальные услуги по отношению к декабрю 2016 года ограничено в среднем по краю на уровне 4%.



Также будут утверждены новые льготные тарифы для населения в рамках ограничений роста платежей.

