Мужчина прошел 30 км на лыжах ради ограбления сельпо под Самарой

Мужчина, проживающий в Ульяновской области, прошел на лыжах более 30 км, чтобы ограбить сельский магазин в соседней Самарской области. Угрожая продавцу пистолетом, он забрал у женщины выручку и отправился в обратный путь также на лыжах, однако был задержан полицией по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что подобный случай в истории самарской полиции был зафиксирован впервые. «Грабитель из Ульяновской области преодолел более 30 км на лыжах до магазина в соседней области, под угрозой пистолета забрал у продавца выручку в размере 1,9 тыс. рублей и на лыжах отправился в обратный путь», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Инцидент произошел 2 февраля в поселке Надеждино Кошкинского района Самарской области, сообщает сайт «Комсомольской правды» в Самаре.



По словам 38-летней продавщицы, 30-летний неизвестный мужчина сразу показался ей подозрительным: в селе все знают друг друга в лицо. В одной руке грабитель, который, как оказалось позже, был ранее судим за убийство, держал лыжи, а другой выхватил из кармана пистолет и, угрожая оружием, забрал деньги.

Полиция, прибывшая на место происшествия, после опроса потерпевшей продавщицы и ее односельчан, отправилась в погоню за налетчиком. На направление, в котором отправился налетчик, указывал четкий лыжный след, который шел в направлении Ульяновской области. Задержали преступника на лыжне полицейские Самарской области.



На преступление мужчину, только недавно освободившегося после отбытия наказания за убийство, толкнуло отсутствие денег.

