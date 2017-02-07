«С казною судиться — своим поступиться», — гласит народная поговорка. Впрочем, как известно, нет правил без исключений. Особенно тогда, когда в дело вступают институты гражданского общества. История, которая, как я надеюсь, завершится в ближайшее время, – лучшее тому подтверждение.

Все началось зимой 2015 года, когда в семье Сергеевых родилась дочь. Прибавление в семье — это не только новые хлопоты, но и мысли о будущем своей наследницы. На семейном совете решили перебраться из маленького городка Болохова в Тулу: там и для образования возможностей побольше, и перспективы для маленькой Ани получше. На окраине города нашли скромную двухкомнатную квартиру, использовав материнский капитал и деньги, которые заняли у знакомых. Оформили договор купли-продажи и начали ремонт. В самый разгар обустройства новоселы получили повестку в суд. Из приложенного искового заявления Сергеевы узнали, что, оказывается, после смерти бывшего владельца квартира перешла в собственность города и администрация намерена ее вернуть.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, в 2011 году прежний владелец квартиры умер, наследников и завещания не оставил и жилплощадь по закону перешла в собственность города. Правда, через год объявился некий гражданин, вроде бы подтвердивший родство с покойным владельцем квартиры. Прописываться, однако, не спешил, покрутился в городе и исчез... Жилплощадь пустовала. Только в 2013 году в комитет имущественных и земельных отношений администрации поступила служебная записка, в которой говорилось о необходимости оформить пустую квартиру в собственность города. Бумагу, как водится, положили под сукно, а вокруг квартиры закрутилась совершенно мистическая история, почти не уступающая по накалу страстей той, о которой когда-то поведал Михаил Булгаков. Похоже, пророческие слова Воланда о том, что квартирный вопрос нас испортил, на тульской земле нашли свое полное подтверждение.

Вдруг оказалось, что умерший в 2011 году владелец квартиры чудным образом воскрес в 2014-м, нашел себе доверенное лицо, выдал соответствующий документ и через него продал свою жилплощадь. «Схема» заработала: как выяснилось уже много позже, «наследник» продал квартиру одним, те — другим... Эти удивительные события остались вне поля зрения администрации, а потому «нехорошая квартира» за неполный год сменила трех собственников. Причем никто из краткосрочных владельцев не подозревал, что невольно стал жертвой вполне мошеннической схемы. Троим повезло. Сергеевы стали четвертыми. Крайними, как выяснилось.

Внезапно прозревшая администрация города решительно истребовала свою собственность. Сергеевы предъявили встречный иск о признании их добросовестными приобретателями. Во время судебного процесса выяснилось, что у мистических событий вокруг обыкновенной «двушки» была вполне земная подоплека: вдумчивая работа черных риелторов и «своих» нотариусов способна творить еще не такие чудеса... Которые, замечу, не могли произойти, если бы чиновники администрации города добросовестно и своевременно выполняли свои обязанности. Причем изучая мистический детектив с «живым покойником», многочисленными перепродажами его квартиры и историей приобретения ее последними покупателями — супругами Сергеевыми, суд указал на незаконность бездействия администрации в частном определении. И тем не менее тот же суд своим решением от 29 сентября 2015 года постановил истребовать квартиру из владения данной семьи и вернуть ее в собственность города.

Логика суда была проста: раз вся цепочка сделок с квартирой незаконна, незаконна и последняя сделка. Квартира должна быть возвращена.

Нетрудно догадаться, что было дальше — долгие хождения по судебным инстанциям. Вплоть до Европейского суда по правам человека. Наши суды дружно признавали решение районного, а Европейский... Процедура рассмотрения там непрозрачна, дела лежат годами... а жить-то семье где?

Так на весах Фемиды оказались: на одной чаше — отсутствие признания администрацией города добросовестности сделки на продажу квартиры и незаконное бездействие по ее оформлению; на другой — добросовестные приобретатели супруги Сергеевы, которые не знали и не могли знать, что покупают жилье у неправомочного лица, и вложили в покупку все свои средства, в том числе материнского капитала.

Поэтому сразу после личного приема Сергеевых я обратилась в Верховный суд и... снова отказ. Так что, «с сильным не борись»? Не думаю. Есть закон, но есть и справедливость, которую, как правило, можно восстановить с помощью того же закона. Пока ты не сдался — не проиграл. Поэтому написала председателю Верховного суда. Помогло то, что судом первой инстанции было указано, что «в процессе рассмотрения гражданского дела были установлены обстоятельства и выявлены нарушения законности, на которые суд считает необходимым обратить внимание комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы». Между тем установленные обстоятельства не были приняты во внимание и не вынесены судом на обсуждение, что повлекло неправильное применение норм материального права. Суд не учел, что ответственность за действия должностных лиц государственных органов лежит исключительно на этих органах и не может возлагаться на гражданина — добросовестного приобретателя. Был нарушен баланс частных и государственных интересов.

На этот раз ходатайство было удовлетворено. Определением заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации дело передано для рассмотрения в суд кассационной инстанции. По итогам состоявшегося заседания Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации и рассмотрения дела по существу было вынесено решение: отменить оспариваемые судебные постановления, а дело направить на рассмотрение в суд апелляционной, то есть сразу второй инстанции.

Недаром древние законники-римляне говорили: «Ius est ars boni et aequi» («Право — это искусство добра и справедливости»). Поэтому очень надеюсь, что семья Сергеевых с маленькой Аней скоро обретет свой дом, а дело «Семья Сергеевых против Российской Федерации» так никогда и не появится. А еще хочется, чтобы, руководствуясь буквой закона, облеченные властью и доверием почаще вспоминали простое, но такое близкое, понятное и нужное всем нам слово, как «справедливость».

Автор — уполномоченный по правам человека в РФ