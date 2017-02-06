В Томари возрожден фестиваль школьных хоров

В Томари Сахалинской области впервые за 35 лет прошел муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Участниками конкурса стали детские хоровые коллективы «Конфетти», «Радуга», «Домисолька» и «МиД» из школ города и сел Красногорск, Пензенское и Ильинское. Об этом ИА SakhalinMedia сообщили в пресс-службе администрации Томаринского городского округа.



Каждый коллектив представил программу из четырех выступлений, среди которых были народная песня, песня российского композитора-классика, произведение современного отечественного автора и песня патриотического содержания, написанная после 1950 года.



Победителем фестиваля стал хор «Радуга» из школы Красногорска.

