Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Томари возрожден фестиваль школьных хоров

Детский музыкальный конкурс состоялся в сахалинском городе впервые за 35 лет

В Томари Сахалинской области впервые за 35 лет прошел муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Участниками конкурса стали детские хоровые коллективы «Конфетти», «Радуга», «Домисолька» и «МиД» из школ города и сел Красногорск, Пензенское и Ильинское. Об этом ИА SakhalinMedia сообщили в пресс-службе администрации Томаринского городского округа.

Каждый коллектив представил программу из четырех выступлений, среди которых были народная песня, песня российского композитора-классика, произведение современного отечественного автора и песня патриотического содержания, написанная после 1950 года. 

Победителем фестиваля стал хор «Радуга» из школы Красногорска.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

В Томари возрожден фестиваль школьных хоров

Детский музыкальный конкурс состоялся в сахалинском городе впервые за 35 лет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке