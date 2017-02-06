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Понедельник,
6 февраля
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Соглашение Киева с МВФ не требует повышения пенсионного возраста

Об этом сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк

Заключение Украиной меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения пенсионного возраста, сообщил министр финансов республики Александр Данилюк на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

«Меморандум с МВФ не предусматривает повышение пенсионного возраста», — приводит «Интерфакс» заявление главы украинского финансового ведомства.

Он также отметил, что при взаимодействии Минфина Украины и МВФ была разработана модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан страны. При этом ключевым элементом в этой системе выступает стаж работы. Александр Данилюк также надеется, что парламент Украины поддержит эту модель.

Ранее министерство социальной политики Украины выступило против требования МВФ повысить пенсионный возраст для предоставления следующего транша из кредита на общую сумму $17,5 млрд. В соответствии с требованиями международной организации к 2027 году в республике должен быть пенсионный возраст до 63 с 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Соглашение Киева с МВФ не требует повышения пенсионного возраста

Об этом сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк

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